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Edirne'de motosiklet, anneye ve bebek arabasına çarpıp kaçtı

Edirne'de motosiklet, anneye ve bebek arabasına çarpıp kaçtı
Edirne'de motosiklet, anneye ve bebek arabasına çarpıp kaçtı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, bebek arabasında olan çocuğuyla yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuğuna motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ve çocuğu yola savrularak yaralanırken, motosiklet sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Anne ve çocuğu çevredekilerin yardıma koşması ile hastaneye götürüldü.

Edirne’de motosiklet, anneye ve bebek arabasına çarpıp kaçtı - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Anabacı Caddesi üzerinden meydana geldi. İddialara göre anne, bebek arabasındaki çocuğuyla birlikte yolun karşı tarafına geçmek istedi. Bu sırada Hayrabolu Caddesi istikametine ilerleyen motosiklet sürücüsü, anne ve çocuğuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bebek arabasındaki çocuğu ve anne yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar tarafından hastaneye götürülen anne ve çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kazaya karışan motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ

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