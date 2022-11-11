Edirne'de motosiklet, anneye ve bebek arabasına çarpıp kaçtı

Kaza, akşam saatlerinde Anabacı Caddesi üzerinden meydana geldi. İddialara göre anne, bebek arabasındaki çocuğuyla birlikte yolun karşı tarafına geçmek istedi. Bu sırada Hayrabolu Caddesi istikametine ilerleyen motosiklet sürücüsü, anne ve çocuğuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bebek arabasındaki çocuğu ve anne yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar tarafından hastaneye götürülen anne ve çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kazaya karışan motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ

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