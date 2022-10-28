Edirne'de narkotik ekiplerinden şafak operasyonu

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik sabah saatlerinde 8 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan ikamet aramalarında, uyuşturucu maddeler ile birlikte silah, tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Özlem Ceylan



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