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Edirne'de orman yangını

Edirne'de orman yangını
Edirne'de orman yangını

Edirne’de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Edirne’de orman yangını - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; Meriç ilçesinin Karayusuflu köyünde çıkan yangına 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel ile müdahale ediliyor. Rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği ormanlık alandaki yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.

Korkutan orman yangını hakkında açıklama!

Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel ile müdahale edildiğini bildirdi. Yangına itfaiye ekipleriyle birlikte çok sayıda gönüllü vatandaşta yardımcı oluyor. Meriç Belediye Başkan Vekili Ünal İnce, alevlerin köye sirayet etme durumunun olmadığını belirterek, “İçimiz yanıyor, kahroluyoruz. Şuan rüzgar müdahaleyi zorlaştırsa da alevlerin köy bölgesine gelmesine engel oluyor. Rüzgarın etkisiyle alevler köye doğru değil ormanlık alana yayılıyor. Tüm ekipler seferber olmuş durumdayız” dedi.

Şener Urfa - Sercan Ülgen



 

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