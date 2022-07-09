Edirne'de otomobil çocuğa çarpıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Babasıyla birlikte yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan kız çocuğuna otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kız çocuğu yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı çocuğa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise bir süre durduktan sonra kız çocuğunun babası ve çevredeki vatandaşların tepki göstermesiyle olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören vatandaşlardan Gökhan İspir, çocuğun babasının ellini bir anda bıraktığını belirterek, “Karşıdan karşıya geçerken çocuğa çarpan sürücü bir süre durduktan sonra kaçıp gitti. Burada biraz bekledikten sonra çevredekilerin tepkisi üzerine korkup, kaçıp gitti. Çocuğa sağlık ekipleri müdahale etti. Daha sonra ambulansla hastaneye götürdüler” dedi.

Mehmet Basmacı