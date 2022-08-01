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Edirne'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

Edirne'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı
Edirne'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 10 kişi yaralandı.

Edirne'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mescit Mahallesi Hayat Sokak'ta meydana gelen kazada, M.E. idaresindeki 59 ACJ 868 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Ş.H. idaresindeki 55 UE 086 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile iki araçta bulunan L.E., Ç.E., Y.Y., N.Y., M.Y., S.Y., N.P., B.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı müşahede altında kalacakları belirtildi. Kazaya sebep olan araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ
 

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