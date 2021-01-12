Edirne'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi!

Edirne'de şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış sebebiyle birçok araç mahsur kaldı, bazı araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde ana caddelerle oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinde mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çökmelerin de yaşandığı yollarda bazı araçlar çukurlara saplandı. Su birikintilerinin yaşandığı caddeleri zabıta ekipleri trafiğe kapattı. Zarar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yağış şiddetini artırarak devam ediyor.

İpsala ve Enez'de sağanak yağış sele dönüştü

Şiddetli yağış sebebiyle İpsala'nın Bozkurt Mahallesi'nden toplanarak gelen su birikintileri şehrin girişini kapattı. Ulaşımın olumsuz etkilendiği yol üzerinde bazı araçlar İpsala girişinden geri dönmek zorunda kaldı. Dönemeyen araçlar ise, su seviyesinin azalmasını bekledi. Bu sırada aynı sel suları çevrede bulunan bir akaryakıt istasyonu ve çevresinde bulunan küçük işletmelerin de su basmasına sebep oldu.

İş yerleri sular altında kalan sahipleri, içerideki eşyalarını kurtarmaya çalıştı. İlçenin Bayrambey Mahallesi, Enez Caddesi'nde sel olup akan sulara teslim oldu, aynı sahneler Yenikarpuzlu Belediyesi girişinde de yaşandı.

Öte yandan, Enez'de de kuvvetli yağış etkili oldu. Enez Sahil ve Trapez mevkiinde yağışın etkisiyle su birikintileri görülürken Enez Limanı'nda sular yükseldi. Yükselen deniz suları sahil şeridinden taştı.

Nehirlerin debileri yükseldi: Turuncu alarm verildi

DSİ verilerine göre, saat 12.00'de Tunca Nehri'nin su debisi Suakacağı İstasyonu'nda 80 metreküp/saniyeye ölçülmesinin ardından 'sarı alarm' uyarısı verilmişti. Tunca Nehri'nin debisi 4 saatte iki kat artarak akşam saatlerinde 165 metreküp/saniyeye ulaştı. DSİ'nin ‘sarı alarmı' bu kez ‘turuncu alarma' yükseldi.

Nehrin Sarayiçi kısmında bulunan köprüsünün taşmasına adeta ramak kaldı. Köprü'nün bazı gözlerinin tıkandığı da görüldü. Sağanak yağış kentte etkili olmaya devam ediyor.





