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Edirne'de şiddetli yağmur, yollar nehir oldu aktı

Edirne'de şiddetli yağmur, yollar nehir oldu aktı
Edirne'de şiddetli yağmur, yollar nehir oldu aktı

Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollardan akan su nehir görüntüsü oluşturdu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Edirne'de şiddetli yağmur, yollar nehir oldu aktı - Tıkla İzle

Bulgaristan'da gece saatlerinde başlayan ve birçok bölgede su baskınına neden olan sağanak yağış, Edirne'nin Bulgaristan'a sınır bölgelerinde de etkili oldu. Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Kemalköy ve çevre köylerde şiddetli yağış zor anlar yaşattı. Kapıkule Sınır Kapısı yolu adeta nehir olup aktı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği Kapıkule'de, peronlarda da su birikti.

Kapıkule bölgesinde yaklaşık 1 saat süren yağış, su baskınlarını beraberinde getirirken, şehir merkezinde ise yağış görülmedi.

Şener Urfa

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