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Edirne'de sis nedeniyle zincirleme kaza yaşandı

Edirne'de sis nedeniyle zincirleme kaza yaşandı
Edirne'de sis nedeniyle zincirleme kaza yaşandı

Edirne'de günlerdir etkisini sürdüren sis nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza, Edirne Şükrüpaşa Mahallesi Kıyık Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin yer yer 25-30 metreye kadar indiği yolda meydana gelen kazada, 3 araç birbirine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza nedeniyle bir süre trafik ulaşımı sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Mehmet Basmacı

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