Edirne'de sis nedeniyle zincirleme kaza yaşandı

Kaza, Edirne Şükrüpaşa Mahallesi Kıyık Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin yer yer 25-30 metreye kadar indiği yolda meydana gelen kazada, 3 araç birbirine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza nedeniyle bir süre trafik ulaşımı sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Mehmet Basmacı

İLGİLİ HABER 12 milyon 600 bin haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon

İLGİLİ HABER Sancaktepe TEM’de feci kaza

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.