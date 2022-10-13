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Edirne'de su borusu patladı, asfaltta metrelerce göçük oluştu

Edirne'de su borusu patladı, asfaltta metrelerce göçük oluştu
Edirne'de su borusu patladı, asfaltta metrelerce göçük oluştu

Edirne'de ana su borusunda meydana gelen patlama sebebiyle asfaltta göçük oluştu. Metrelerce derinliği dolduran içme suyu, 10 saatten fazla cadde boyunca aktı.

Edirne'de su borusu patladı, asfaltta metrelerce göçük oluştu - Tıkla İzle

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şehrin su ihtiyacını karşılayan ana su borusunda arıza meydana geldi. Boru hattında oluşan patlama sebebiyle asfalt çökerek metrelerce derinliğinde çukur oluştu. Oluşan çukuru dolduran binlerce metreküp su, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesi boyunca boşa aktı. Arızaya müdahale eden belediye ekipleri ise, ana vanadan suyun akışını keserek boruyu değiştirmek için 10 saati aşkın süredir müdahale çalışmalarına devam etti.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Tunay Özdemir
 

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