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Edirne'de takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Edirne'de takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı
Edirne'de takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobil, 50 metre sürüklenerek ters döndü. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.

Edirne’de takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Keşan-Uzunköprü karayolu eski üniversite kavşağında meydana geldi. Uzunköprü istikametine seyir eden 17 PH 342 plakalı Fıat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç ters döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ

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