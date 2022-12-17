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Edirne'de tek katlı evde yangın

Edirne'de tek katlı evde yangın
Edirne'de tek katlı evde yangın

Edirne’de kullanılmayan evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne’de tek katlı evde yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi Mumcular Sokağı üzerinde bulunan bir evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılmayan tek katlı evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Mehmet Basmacı
 

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