Edirne'de tek katlı evde yangın

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi Mumcular Sokağı üzerinde bulunan bir evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılmayan tek katlı evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Mehmet Basmacı



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.