İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Edirne'de yakalanan 413 göçmen sınır dışı edildi

Edirne'de yakalanan 413 göçmen sınır dışı edildi
Edirne'de yakalanan 413 göçmen sınır dışı edildi

Edirne'de son 1 ay içerisinde yakalanan çoğunluğu Afganistan ve Fas uyruklu 413 göçmen sınır dışı edilmek üzere, İstanbul'a ve sınır kapılarına gönderildi.

Edirne il merkezi ve ilçelerinde son bir ay içerisinde yakalanan, çoğunluğu Afganistan ve Fas uyruklu düzensiz göçmenlerin oluşturduğu 413 göçmen, kolluk birimleri tarafından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Edirne Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan göçmenler, havalimanı ile diğer sınır kapılarından ülkelerine sınır dışı edilmek üzere otobüslere bindirildi.

Öte yandan yıl başından itibaren Edirne Geri Gönderme Merkezi'nden 4 binin üzerinde düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

Şener Urfa
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.