Edirne'deki FETÖ soruşturmasında 23 yakalama kararı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ ve PDY 'mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapmasında, aralarında meslekten ihraç edilen akademisyen, askeri personel, müfettiş, avukat ile halen görevde olan emniyet mensubu ve memurların da bulunduğu 23 şüpheli hakkında yakalama kararı aldı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Mersin, Isparta, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Erzincan, Mersin, Uşak ve Ağrı'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Soruşturma devam ediyor.

Şener Urfa

