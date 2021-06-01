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Edirne'deki FETÖ soruşturmasında 23 yakalama kararı

Edirne'deki FETÖ soruşturmasında 23 yakalama kararı
Edirne'deki FETÖ soruşturmasında 23 yakalama kararı

FETÖ/PDY mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Emniyet ekipleri, 13 ilde şüphelilerin yakalanması için büyük çaplı operasyon başlattı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ ve PDY 'mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapmasında, aralarında meslekten ihraç edilen akademisyen, askeri personel, müfettiş, avukat ile halen görevde olan emniyet mensubu ve memurların da bulunduğu 23 şüpheli hakkında yakalama kararı aldı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Mersin, Isparta, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Erzincan, Mersin, Uşak ve Ağrı'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Soruşturma devam ediyor.

Şener Urfa
 

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