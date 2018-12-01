Edirne'deki sel felaketinde çok sayıda koyun telef oldu

Geçtiğimiz gün, Büyükgerdelli köyünde kuvvetli sağanak sonucu taşan dere, 2 çobanın ortak kullandıkları ağılını sular altında bıraktı. 2 çobanın ağılındaki çok sayıdaki küçükbaş hayvandan 30 tanesi telef olurken bazı koyunlar ise kurtarıldı. Çoban Gürsel Oksak, sel sularının küçükbaş hayvanlarının telef olmasına neden olduğunu belirterek, “Benim iki oğlak, 6 kuzu, 10 tane koyunum telef oldu. Çok sel gelmiş. Sabah ağıla geldiğimde hiçbir şey görünmüyordu. Üzgünüm. Diğer arkadaşımın 10 tane küçük başı kayıp. Hepsi 30 tane yapıyor. Aşağı yukarı 20-25 bin TL zararımız var. Sabah geldiğimizde bazı küçükbaşların yaşadığını fark ettik. Çocuklarımızla ağıldan sağ kalan küçükbaşları kurtardık” dedi.



Çoban Gürsel Oksak, koyun sürüsünün kılavuzu olan eşeği, sel sularından kurtardıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Süloğlu İlçe Müdürlüğü yetkilileri ağılda incelemeler yaparak tutanak tuttu.