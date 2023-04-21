Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram

İstanbul'da şehit aileleri her bayram olduğu gibi bayramın birinci gününde erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu şehitlikte dualar okunarak, kabirler temizlendi. Şehit aileleri kabir başlarında gözyaşlarını tutamadı.

"Vatan bu evlatların sayesinde ayakta" diyen şehit Ahmet Üvenç'in ağabeyi Muhlis Üvenç, “İfademiz burada. Anlatmaya gerek yok. Tunceli'de 1995 yılında tim olarak pusuya düşürüldüler. Diğer tim arkadaşları da bir alt sırada yatıyor. Yani anlatacak çok fazla bir şey yok. Acı bizim acımız. Vatan bizim vatanımız. Yani hayat devam ediyor. Vatan bu evlatların sayesinde ayakta tabii ki. Bunlar olmasa ülke boş. Her bayramda, iki günde bir buradayım ben. Yakında oturduğum için yani her gün buradayım. Aileler de beni tanırlar” dedi.

Yeğenine şehit oğlu Elman Şentürk'ün ismini veren Ayşe Şentürk ise, “Şehidimize geldik bugün. Siirt'te Okçular Karakolu'nda 1993'te şehit düştü oğlum ama ondan sonra bir oğlumuz oldu, onun ismini koyduk. Dayısının ismini taşıyor Elman Şentürk. Elman Şentürk ismini, dayısının ismini o yürütecek. Acımız çok büyük. Gururumuz da var, mutluluklar var. Bayramımızı buraya gelip de oğlumun yanında yapıyoruz. Bir oğlum var idi, onu da Allah'a şehit verdim. Bir şehit annesiyim. Söyleyecek bir şey bulamıyoruz çok. Buraya geldik mi, bu çocukları böyle gördük mü içimiz gidiyor. Onu da anneler biliyor. Annelerden başka bu acıyı kimse bilemez. Gelmeyince sanki oğlum güceniyor, geliyorum bu çocuğumu alıp birlikte. Bu bana arkadaş. Elman'ımı yeniden büyütüyorum” şeklinde konuştu.

Volkan Kayalar - Furkan Duman

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