Edirneli baba Ukrayna'da mahsur kalan ailesine kavuşmak istiyor

Bir buçuk yaşındaki kızı Ofelya ile birlikte Ukrayna'da yaşayan ailesini görmeye giden Snizhana Bora, 24 Şubat günü Rusya'nın saldırısı sonucu hava sahasının kapatılması nedeniyle mahsur kaldı.

Ukrayna'daki ailesini görmeye giden eşi Snizhana Bora ve 1,5 yaşındaki kızı Ofelya'nın, dönüş bileti aldığı 24 Şubat günü Rusya'nın saldırısı sonucu ülkesinde mahsur kaldığını belirten Kutsal Bora, Ukrayna'nın tüm hava sahasını kapatması sonrası iletişimin koptuğunu ve zaman zaman internet ve telefonla alakalı iletişim problemleri yaşadıklarını belirtti.

İki yıl önce Ukrayna'ya gittiğinde Snizhana ile tanışıp evlenen Edirneli Kutsal Bora, bir buçuk yaşındaki kızı ile birlikte ailesini görmeye giden eşinin Rusya'nın saldırısı sonucu ülkesinde mahsur kalmasından dolayı büyük üzüntü duyuyor. Bora'nın tek isteği bir an önce ülkede yaşanan sorunun son bulması ve ailesine kavuşmak

Kızı ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu, zaman zaman kesintiler olmasına rağmen onlarla telefonda görüştüğünü belirten Bora, duygu dolu anlar yaşadı.

Eşi ve kızıyla da telefonda görüntülü görüşen baba Kutsal Bora, duygularına hâkim olamadı.

“Tahliye durumunda gerekli tüm yardımın yapılacağı belirtildi”

Saldırının ilk saatlerinde ailesine ulaşamadığını ve endişelendiğini ifade eden Bora, "İlk başlarda kaygı ve üzüntü içindeydim. Ukrayna'da 30 bine yakın Türk var. Büyükelçiliğimize yoğunluk nedeniyle ulaşmada sorunlar yaşadık. İlerleyen saatlerde Büyükelçilik temsilcileri benimle ve eşimle iletişime geçti. Tahliye durumunda gerekli tüm yardımın yapılacağını belirttiler" diye konuştu.

Eşinin bulunduğu kentin havalimanının bombalandığını, kayınpederi ve kayınvalidesinin ordunun hizmetine girdiğini belirten Bora, eşiyle görüntülü konuşma yaptıklarında durumlarının iyi olduğunu öğrendiklerini aktardı.

Ukrayna'daki Türklerin oluşturulacak tahliye planı ile bir an önce yuvalarına dönmelerini istediğini söyleyen Kutsal Bora, “Marketlerde gıda sıkıntısı yaşanıyormuş, ekmek dahi bulmak zor. Bankamatiklerde para yok. İletişim de ara ara kopuyor. Ailemi yaklaşık 2,5 aydır görmüyorum. Onları çok özledim, bir an önce onlara kavuşmak ve sarılmak istiyorum. Şu an saniye sorar durumdayız. Dün akşam eşimin tam olarak bulunduğu adresi, kimlik bilgilerini Dışişleri Bakanlığımızın iletişim hatlarına gönderdim. Umarım ben ve tüm Türkler ailelerine kavuşur, tek dileğim şu an için bu” ifadelerine yer verdi.

Eşiyle telefonda görüntülü görüşen ve en kısa sürede Türkiye'ye dönmek istediklerini belirten Snizhana Bora ise, "Dışişleri Bakanlığımız bana ulaştı. En yakın zamanda tahliye planıyla çıkarılacağımızı söylediler. Türkiye'ye, devletimize bunun için teşekkür ederim" dedi.

Türklerin Ukrayna'nın yanında olmasını ve Rusya'yı protesto etmesini isteyen Snizhana Bora, “Orada ki siviller, çocuklar, kadınlar, insanlar bebekler maalesef ölüyorlar savaşın her türlüsü sadece insanlığa acı ve gözyaşı getirmekten başka hiçbir şeye yaramıyor. Tek dileğim tüm dünya üzerinde öncellikle Ukrayna'da barış” diye konuştu.

“Tüm dünyaya sesleniyorum bu sadece Ukrayna'nın savaşı değil”

Hmelnitski'de yaşadıkları durumu anlatan Snizhana Bora, “Rusların tüm dünyaya karşı yaptığı bir savaş. Rusların bize karşı tüm dünyaya karşı yaptığı bir savaştır. Ukrayna tüm dünyanın merkezinde olan bir ülkedir. Biz çok güçlüyüz. Dün yatağında rahat uyuyan Rus hükümetine sesleniyorum. Bu elinize bulaşan kanla hayatınız boyunca nasıl yaşayacaksınız. Çocuklar ölüyor askerlerimiz, yaşlı insanlarımız ölüyor. Şu an Kiev'e büyük bir saldırı var. Alacaklarını zannediyorlar ama yapamayacaklar. Biz güçlü bir ulusuz burada direnişimize devam edeceğiz” dedi.

Türk halkından protesto olarak Rus büyükelçiliklerine gitmelerini isteyen Snizhana Bora, “Şu an Türk halkının desteğine ihtiyacımız var. Belki de Türkiye'nin boğazlar konusunda yapabileceği hamle bize bu konuda destek de olabilir. Şu an buna çok ihtiyacımız var, insanlar burada ölüyor. Bunu asla hayatım boyunca unutmayacağım hep aklımda kalacak. Devletimize bu konu hakkında destekleri için çok teşekkür ederim” dedi.

“Çocuğuma bakacak kimse yok, savaşa katılamıyorum”

Çocuğuna bakacak kimse olmadığı için savaşa katılamadığını belirten Snizhana, “Çocuğum için endişeleniyorum. 1 buçuk yaşında bir kızım var. Benden başka hiç kimsesi yok. Yalnız olsaydım ben de savaşa giderdim. Annem ve babam da savaşa katıldı. Tüm dünya şu an bilsin ki tüm Ukrayna kadınları, çocukları ve yaşlıları ile beraber kendi topraklarını savunuyorlar. Panik nedeniyle benzine ve birçok gıda maddesine ulaşmakta zorluk yaşadık. Ancak şu an Ukrayna hükümeti bu durumu kontrol altına aldı. Herhangi bir sorun yok” ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın ülkeye askeri müdahalesi nedeniyle uçuşların iptal edilmesi sonrası Edirne'ye dönemeyen ve mahsur kalan Snizhana Bora ve 1 buçuk kızı Ofelya, bir an önce yaşanan olayların son bulmasını ve yola çıkmayı bekliyor.

