Edirne'nin su maymunları artık ekmek de yiyor

Bulgaristan'dan doğan ve Edirne'den de geçen Tunca Nehri'nde taşkınlarla birlikte bulundukları çiftliklerden Edirne'ye sürüklenen su maymunlarının sayısı her geçen gün artıyor. Tunca Nehri kenarında ağaç dallarında ve köprü ayaklarında yaptıkları yuvalarda yaşamlarını sürdüren su maymunları görenleri şaşırtıyor. Bazı vatandaşlar evlerinden getirdiği ekmekle su maymunlarını beslerken, ilk defa gören ve fareye benzetenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Kemirgen hayvan türlerinden olan ve bitki köklerini yiyerek beslenen su maymunları artık ekmek de yiyor.

Sevimli görünüşü ve insandan kaçmamasıyla ilgiyi üzerine toplayan su maymunları, Tunca ve Meriç nehirleri kenarında yaşıyor. Tunca Nehri kenarında küçük tekneye binerek su maymunlarını ekmekle besleyen Tamer Saygın Öztürk, diğer vatandaşlara da örnek oluyor. Çoğunlukla otla beslenen su maymunları artık vatandaşların getirdiği ekmeklerle de karnını doyuruyor.

“Su maymunlarını ekmekle besliyorum”

Hobi olarak nehir kenarında balık tutan Tamer Saygın Öztürk, “Boş zamanlarımda su maymunlarını ekmekle besliyorum. Bazı vatandaşlar evlerindeki bayat ekmekleri getiriyor. Ben de onları yaşam mücadelesi veren su maymunlarına atıyorum. Taşkınlarla Bulgaristan'dan sürüklenip gelen su maymunları görenleri şaşırtıyor. Birkaç yıldır çok fazla görülmeye başladı. İnsanlardan kaçmıyorlar. Bazen suda balık yiyorlar, ot yiyorlar. Buralar otla doluydu, şimdi onlar sayesinde ot kalmadı. Eskiden köpekleri besliyorduk, artık Tunca Nehri'nde su maymunlarını besliyorum” dedi.

“Bazı insanlar onları fare zannediyor”

Güzel havayı değerlendirmek için Tunca Nehri kenarında dolaşmaya çıkan vatandaşlardan Ahmet Çorbacı, “Dolaşırken su maymunları dikkatimizi çekti. Biz de yanımızda ekmek vardı belki yer diye attık. Bazı insanlar onları fare zannediyor. Biz de elimizden geldiğince su maymunu olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Hayvana bakmak herkesi olduğu gibi bizi de sevindiriyor. Onların da karnı var, onlar da bir canlı, onlar da doymak istiyor. Hayat bir yaşam mücadelesi. Hepimiz hayvanlarımızı beslesek bazı şeyler istenilmeyecek pozisyona gelmez” dedi.

“Nehirlerimizde değişik canlılar görünce seviniyoruz”

Edirneli vatandaşlardan İzzet Dindar, “İnsanlar su maymunlarına iyi davrandığından dolayı onlar da kaçmıyor, insana yaklaşıyor. İnsanlar da merak edip ekmek atıyor besliyor. İlk görünce şaşırdık. Çünkü önceki yıllarda nehir kenarında balıkçılık yaptığımız için görmedik. Yeni yeni görüyoruz. Bu da şaşkınlık uyandırıyor. Nehirlerimizde değişik canlılar görünce seviniyoruz” dedi.



Özlem Ceylan - Mehmet Basmacı

