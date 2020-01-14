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Edirne'ye şehit ateşi düştü

Edirne'ye şehit ateşi düştü
Edirne'ye şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan uzman çavuşun acı haberi memleketi Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Dereköy'deki baba ocağına ulaştı.

Edirne'ye şehit ateşi düştü - Tıkla İzle

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yapılan operasyonda Piyade Komando Uzman Çavuş Bayram Günay şehit oldu. Uzunköprü 102. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Aydoğan Önal, acı haberi Uzunköprü ilçesine bağlı Dereköy'de oturan şehidin babası Tezcan ve annesi Zumriye Günay'a verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ve komşuları eve akın etti. Görev süresinin bitmesinin ardından evlenmeyi düşündüğü öğrenilen şehidin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Sercan Ülgen

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