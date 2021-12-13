Edirne'yi sağanak vurdu: Mahsur kalanlar kurtarıldı, bir kişinin cesedine ulaşıldı

Enez ilçesinde etkili sağanak yağış nedeniyle, Keşan - Enez yolu ulaşıma kapatıldı. Şiddetli akıntı sebebiyle Keşan-Enez karayolu üzerinde yer alan Şabanmera kavşağından itibaren yol trafiğe kapatılırken aynı zamanda Vakıf köy sahilinde de mahsur kalan 5 vatandaş AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Taşan yağmur suları nedeniyle bazı otomobillerin üzeri suyla kaplanırken, yolda araçlarında mahsur kalan sürücüler de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öte yandan yağışlar İpsala'nın Kocahıdır Köyü'nde de etkili oldu. Hamzadere Barajı'nın taşmasına sebep olan yağışların ardından bölgede olumsuzluklar yaşandı.

Yağmur felaketi: 11 kişi kurtarıldı

Edirne'nin Enez ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 11 kişi kurtarılırken, sel felaketinde kaybolan kişinin cansız bedeni evine 200 metre uzaklıkta bulundu.

Enez ilçesine bağlı Sultaniçe ve Gülçavuş köylerinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Sel sebebiyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 11 vatandaş, AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Köyde yaşayan 75 yaşındaki Murat Güneş'in ise cesedi bulundu. Güneş'in en son komşusuyla telefonda görüştüğü ve 'beni kurtarın' dediği öğrenildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak yağış taşkınları da beraberinde getirdi. Enez ilçesinin Sultaniçe köyünde bulunan dere kenarındaki evinde yaşayan 75 yaşındaki Murat Güneş de sel sularına kapıldı.

AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde Güneş'in cansız bedeni evine 200 metre uzaklıkta dere yatağında bulundu. Cesedin bulunduğu dere kenarında jandarma ekipleri tarafından önlem alındı.

Hayatını kaybeden Güneş'in komşusu Yılmaz Çakmak yaşanan olayı şöyle anlattı: "Beni aradı evi 1 metre su bastığını söyledi. Ben de kendisine çatıya veya masa üstüne çıkmasını söyledim. Tamam dedi ama aydınlatma ile dere kenarına yürümeye başladı. Koşa koşa gelerek onu geri çevirmek için geldim ama bulamadım".

Yağış etkisini artırarak devam ediyor.

Sel sularında mahsur kalanları AFAD kurtardı

Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri kurtardı.

Enez ilçesinde pazar günü öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Araçlarıyla yollarda mahsur kalan sürücülerin imdadına AFAD ekipleri yetişti. Gülçavuş köyünde mahsur kalan sürücüleri AFAD ekipleri zodyak botlar ile kurtardı. Su baskınlarının yaşandığı bazı evlerde de tahliyeler gerçekleşti.

Şiddetli yağış etkisini artırarak devam ediyor.

Metrekareye 125 kilogram yağış düştü

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de kurtarıldığı sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Metrekareye 125 kilogram yağış düştüğünü açıklayan Canalp, "Bugün ve yarın yoğun yağışlar devam edecek. Bazen bu yağışlar şiddetli olacak" dedi.

Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak taşkınları da beraberinde getirdi. Birçok evin su altında kaldığı Sultaniçe köyünde sel sularına kapılan 75 yaşındaki Murat Güneş'in cansız bedeni evine 200 metre uzaklıkta dere yatağında bulundu. Araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 11 kişi de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, sel felaketinin yaşandığı Sultaniçe köyünde incelemeler bulundu. Metrekareye 125 kilogram yağış düştüğünü açıklayan Vali Canalp, yaşanan sel felaketinde 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 11 vatandaşın da kurtarıldığını ifade etti.

Enez ve Keşan ilçesini birbirine bağlayan ve şiddetli su akıntısı nedeniyle trafiğe kapatılan yolun yeniden açıldığını açıklayan Vali Canalp, "Bugün ve yarın yoğun yağışlar devam edecek. Bazen bu yağışlar şiddetli olacak. Şu anda tüm ilçelerimizde kaymakamlarımız, belediyelerimiz, muhtarlarımız ve bütün kamu kurumlarımız teyakkuz halinde. Vatandaşlarımızın daha dikkatli davranması gerekiyor. Uyarılara dikkat edilmeli" dedi.