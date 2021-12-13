Edirne'yi sağanak vurdu: yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Enez ilçesinde etkili sağanak yağış nedeniyle, Keşan - Enez yolu ulaşıma kapatıldı. Şiddetli akıntı sebebiyle Keşan-Enez karayolu üzerinde yer alan Şabanmera kavşağından itibaren yol trafiğe kapatılırken aynı zamanda Vakıf köy sahilinde de mahsur kalan 5 vatandaş AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Taşan yağmur suları nedeniyle bazı otomobillerin üzeri suyla kaplanırken, yolda araçlarında mahsur kalan sürücüler de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öte yandan yağışlar İpsala'nın Kocahıdır Köyü'nde de etkili oldu. Hamzadere Barajı'nın taşmasına sebep olan yağışların ardından bölgede olumsuzluklar yaşandı.

Yağmur felaketi: 11 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Edirne'nin Enez ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 11 kişi kurtarılırken, 75 yaşındaki vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Enez ilçesine bağlı Sultaniçe ve Gülçavuş köylerinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Sel sebebiyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 11 vatandaş, AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Köyde yaşayan 75 yaşındaki Murat Güneş'ten ise haber alınamıyor. Güneş'in en son komşusuyla telefonda görüştüğü ve 'beni kurtarın' dediği öğrenildi.

AFAD ekiplerinin köydeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saatlerce etkili olan sağanak yağış ise etkisini kaybetti.

Sel sularında mahsur kalanları AFAD kurtardı

Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri kurtardı.

Enez ilçesinde pazar günü öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Araçlarıyla yollarda mahsur kalan sürücülerin imdadına AFAD ekipleri yetişti. Gülçavuş köyünde mahsur kalan sürücüleri AFAD ekipleri zodyak botlar ile kurtardı. Su baskınlarının yaşandığı bazı evlerde de tahliyeler gerçekleşti.

Şiddetli yağış etkisini artırarak devam ediyor.

