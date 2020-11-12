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Edremit'te 4 bin adet makaron ele geçirildi

Edremit'te 4 bin adet makaron ele geçirildi
Edremit'te 4 bin adet makaron ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde içi tütünle doldurulmuş 4 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bölgede tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında alınan arama kararı ile 2 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Şüpheli şahısların iş yeri ve depolarında yapılan aramalarındaki bir iş yerinde 4 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, diğer iş yerinde ise 98 kg açık tütün ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın ise sürdüğü öğrenildi.

Bekir Terzioğlu
 

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