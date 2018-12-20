Edremit'te yaşlı adam alevlerin içinde can verdi

Edinilen bilgiye göre yangın, gece Kadıköy Mahallesi 117. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk babası Kadir Ünal'ın (86) tek katlı evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlerin içinde kalan Ünal, yanarak feci şekilde can verdi. Haberi alıp olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları fenalık geçirdi. Yaşlı adamın kömürleşmiş cesedi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bekir Terzioğlu-Emrah Elmas