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Edremit'te yolculuğu seven köpek minibüsçülerin maskotu oldu

Edremit'te yolculuğu seven köpek minibüsçülerin maskotu oldu
Edremit'te yolculuğu seven köpek minibüsçülerin maskotu oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde minibüsle yolculuk yapmayı seven köpek, şoförlerin maskotu oldu.

Edremit-Akçay arasında çalışan minibüslere Edremit'ten binen, kimi zaman Kadıköy'de, kimi zaman Akçay'da ya da Akçay Yenimahalle'de inen köpek, büyük şaşkınlığa neden oluyor. Yolculuğu seven köpek daha sonra Edremit'e geri dönüyor. Köpeğin, gittiği yerlerden bazen aynı gün bazen de bir gün arayla yolcuların arasına karışarak ilçeye geri döndüğünü anlatan şoförler, "Genelde duraklarda kalabalık gördü mü insanların arasına karışıyor. Minibüs durağından biniyor. Yolcuların bu durum çok hoşlarına gidiyor. Artık o bizim konuğumuz oluyor. Nerede ne zaman ineceğini de sanki biliyor. Biz de çok şaşkınız. Bazen tek gördüğümüzde de aldığımız oluyor. O da biniyor" dediler.

Bekir Terzioğlu

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