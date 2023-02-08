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Edremit'ten komandolar deprem bölgesine uçak ile sevk edildi

Edremit'ten komandolar deprem bölgesine uçak ile sevk edildi
Edremit'ten komandolar deprem bölgesine uçak ile sevk edildi

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilimizde meydana gelen deprem felaketinde yaraların sarılması için Balıkesir’in Edremit ilçesinden 19. Komando Tugayı’na bağlı komandolar Koca Seyit Havalimanı'ndan yolcu uçağı ile deprem bölgesinde görev yapmak için sevk edildi.

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için görevlendirilen 19. Komando Tugayı'na bağlı yüzlerce komando saat 22.00'da Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan Anadolu Jet'e ait Boeing 737 tipi uçak ile Kahramanmaraş'a uçtu.

Emrah Elmas
 

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