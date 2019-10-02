Efe Aydın: 'Karanlıkta kalmış futbolcuları keşfetmek için yola çıktık'

Kulüplere geniş, detaylı ve sağlıklı bilgi sunan Scoutium, futbol dünyasındaki genç yetenekleri keşfetmeyi, futbol severlerin scout olmasını ve kulüplerin doğru transfer tercihlerine yönelmesini amaçlıyor. Uluslararası Profesyonel Scouting Organizasyonu IPSO'nun Direktörü ve Middlesborough FC A Takımı'nın Scout'u Colin Chambers tarafından verilen eğitime Türkiye'nin dört bir yanından 100'den fazla scout katıldı. Katılımcılar, iki günlük teorik ve uygulamalı eğitimin ardından girdikleri sınav sonucunda uluslararası geçerliliğe sahip 'scout' belgelerini aldılar.

“Karanlıkta kalmış futbolcuları keşfetmek için yola çıktık”

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinde gerçekleşen eğitimin açılışında konuşan Scoutium CEO'su Efe Aydın, bu yola karanlıkta kalmış tüm yetenekleri keşfetme hayaliyle çıktıklarını belirtti. Scoutium ekibi olarak bu eğitimi çok önemsediklerini vurgulayan Aydın, “Futbol ekonomisi, Türkiye'de yaşadığımız önemli sorunlardan biri. Kulüplerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntıların sebeplerinin başında altyapılardan yeterince oyuncu çıkartamamamız geliyor. Avrupa kulüplerinin genç oyuncu keşfetme ve yetenekli oyuncuları kadrolarına katma başarısının temelinde gelişmiş scouting sistemi var. Futbolun üst düzeyde oynandığı ve yönetildiği ülkelerde, kulüpler istedikleri oyuncuların analizlerine ve istatistiklerine, geniş scout ağları sayesinde ulaşabiliyorlar. Türkiye'de ise mevcut olan, ancak dar kadrolu ekiplerin Türkiye'deki tüm futbolcuları izlemesi teknik olarak mümkün değil. Scoutium'un kuruluş amacı karanlıkta kalmış futbolcuları keşfetmek, gözden en uzak yerdeki değerli oyuncularımızı tespit etmek ve bu oyuncuları üst düzey futbola kazandırmak" dedi.

Türkiye çapında kurdukları ağ ile bugüne kadar takip edilmeyen, edilemeyen kaliteli oyuncuları ortaya çıkartmanın mümkün olduğunu söyleyen Aydın, "Bu sayede Anadolu'nun bir kasabasında futbol oynayan gençleri daha üst liglere taşıyabileceğiz. Amatör futbol kulüpleri de bu zincir içerisinde futbol ekonomisinden pay alabilecek, en alt seviyeden başlayarak kulüplerin ekonomilerini düzeltmek mümkün olacak" diye konuştu.

"Türkiye ekonomisi için yepyeni bir iş alanı"

Scoutium ile Türkiye ekonomisi içerisinde yepyeni bir iş alanı oluşturduklarını da belirten Aydın, "Scoutlarımız takip ettikleri futbolcuların analizlerini yüklediklerinde para kazanabiliyor. Türkiye'deki seçkin futbolseverlere, futbol sektörü dahilinde profesyonel bir kariyere adım atma imkanı sağlıyoruz" dedi.

Bu doğrultuda dünyanın önemli futbol scoutlarından Uluslararası Profesyonel Scouting Organizasyonu IPSO'nun Direktörü Colin Chambers ile iş birliği yaparak Türkiye'ye getirdiklerini belirten Aydın, "Hepimizin hayali çok büyük ve bu hayali gerçekleştirmek için en iyi eğitimlerden geçmemiz gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitime katılan Scout adaylarına, 15 yıldır başta İngiltere Premiere Lig takımları olmak üzere pek çok takımda scout olarak görev yapan ve şu anda Middlesborough FC A Takımı'nın Scout'u Colin Chambers tarafından oyuncunun gözlemlenmesi, izlenmesi ve profesyonel oyuncu raporu hazırlanması gibi konularda bilgiler verildi. Eğitimin açılışında konuşan Uluslararası Profesyonel Scouting Organizasyonu IPSO'nun Direktörü Colin Chambers, Türkiye'nin en büyük scouting eğitiminin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirdi ve ‘scouting'in öneminden bahsetti.

Chambers, "Bu endüstri multimilyonluk bir endüstri. İngiltere'de her kulübün en az 3-4 scoutu var. Türkiye'de ise sistemin bu kadar gelişememiş. Scoutium tam da bu noktada devreye girerek veri tabanı ve oyuncu izleme konularında kulüplere önemli sunacağı hizmetler sunarak, Türk futboluna katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Scoutium'un gerçekleştirdiği scouting eğitimi kapsamında düzenlenen panele futbol dünyasının tanınan isimleri Önder Özen, Uğur Karakullukçu ve Emre Özcan da konuşmacı olarak katıldı. Türk futbolundaki scout sisteminin ve Scoutium'un bu sisteme katkılarının detaylı olarak konuşulduğu panelde, tecrübeli isimler aynı zamanda genç scoutlara hem tavsiyelerde bulundular hem de tecrübelerini paylaştılar.

Panelde scout sisteminin önemine değinen Spor Yazarı Uğur Karakullukçu ise Türkiye'de scout alanında eksikliklerin olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde bu eksiklikleri giderebiliriz. Kulüplerin scoutlara, gözlemcilere daha fazla değer vermesi gerekiyor" diye konuştu.

Scoutluk'un Türkiye'de yeni gelişen bir birim olduğunu ifade eden Spor Yazarı Emre Özcan da "Bu birimin üzerine düşmek bütçeleri yukarıya çıkarmak gerekiyor. Bu sağlandığında kulüpler ekonomik anlamda ciddi kazançlar elde edebilir" dedi.

Murat Ergin