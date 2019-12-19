Efe Sarp, baba ocağı Karacasu'da toprağa verilecek

1 Aralık'ta Bursa Uludağ ilçesine tırmanış için giden Aydın amatör dağcı Efe Sarp (37) ve arkadaşı Mert Alparslan'ın (31) cansız bedenlerine dün ulaşıldı. Efe Sarp'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Aydın'a doğru yola çıktı.

Ailesiyle birlikte Bursa'da yaşayan Efe Sarp'ın, yarın baba ocağı Karacasu ilçesinde Cuma Namazı sonrası düzenlenecek cenaze törenin ardından yıllar önce kaybettiği babaannesinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Özgür Dedeoluk

