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Efeler Ligi'nde 17. hafta heyecanı

Efeler Ligi'nde 17. hafta heyecanı
Efeler Ligi'nde 17. hafta heyecanı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.

Efeler Ligi'nde 16. hafta heyecanı yarın ve 30 Ocak Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe ile Türşad ve karşı karşıya gelecek. Hafta Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanacak karşılaşma tamamlanacak.

Efeler Ligi'nde haftanın programı şu şekilde:

Yarın

  • 13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Türşad
     
  • 13.00 Cizre Belediyesi. - Develi Belediyespor
     
  • 15.00 Hekimoğlu GCT BVİ - Tokat Belediye Plevne
     
  • 16.00 Ziraat Bankkart - Spor Toto
     
  • 16.00 Hatay BBSK - Arkas Spor
     
  • 17.30 Altekma - Bursa BBSK

30 Ocak Pazartesi

  • 15.00 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta

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