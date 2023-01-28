Efeler Ligi'nde 17. hafta heyecanı

Efeler Ligi'nde 16. hafta heyecanı yarın ve 30 Ocak Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe ile Türşad ve karşı karşıya gelecek. Hafta Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanacak karşılaşma tamamlanacak.
Efeler Ligi'nde haftanın programı şu şekilde:
Yarın
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13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Türşad
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13.00 Cizre Belediyesi. - Develi Belediyespor
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15.00 Hekimoğlu GCT BVİ - Tokat Belediye Plevne
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16.00 Ziraat Bankkart - Spor Toto
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16.00 Hatay BBSK - Arkas Spor
- 17.30 Altekma - Bursa BBSK
30 Ocak Pazartesi
- 15.00 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta
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