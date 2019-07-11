Efsanevi yıldız Presley'in 3 aracı açık arttırmayla satılacak

Öldüğünde 42 yaşında olan Rock'n Roll'un kralı Elvis Presley'in kullandığı 3 araç GWS Açık Artırma Evi tarafından 31 Ağustos'ta satışa sunulacak. Obeziteye bağlı kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden efsanevi yıldızın 1976 model Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide motosikleti, 1973 model beyaz Lincoln Limuzin ve 1967 model Pickup'ı açık arttırmayla satılacak. Presley'in kullandığı araçlar müzayedede satılacak eserler arasında yer alacak.

Öte yandan, Presley'in 1976'da Tennessee eyaletinin Memphis kentinde bir kaza yaptığı esnada limuzinin içerisinde çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.