Ege Denizi açıklarında göçmen hareketliliği: 153 göçmen yakalandı, 68 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Ekim tarihinde Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine hareke geçti. Hareketli lastik botu durduran ekipler, lastik bot içerisinde bulunan 58 göçmeni yakalandı. Ekipler, yine 3 Ekim'de Foça ilçesi açıklarında, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler hareketli yelkenli tekneyi durdurarak içerisinde bulunan 95 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

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