İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ege Denizi'nde 5.5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5.5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın son dakika bildirdiğine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Datça'daki depremde olumsuz ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır”

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Datça açıklarında meydana gelen depremde an itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi.

Bakan Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , “Saat 07.31'de Muğla - Datça açıklarında 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER
Ege Denizi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.