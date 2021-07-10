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Ege Denizi'nde ard arda depremler

Ege Denizi'nde ard arda depremler
Ege Denizi'nde ard arda depremler

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında akşam saatlerinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 22.19'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karaburun'un yaklaşık 44 kilometre açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 13 kilometre altında gerçekleşti.

Saat 17.43'te de aynı büyüklükte gerçekleşmişti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'un yaklaşık 40 kilometre açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleşti. AFAD'dan yapılan açıklamada an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtildi.

Ali Gözeten

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