Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji2den yapılan açıklamada, “Ege Denizi'nde halen güney yönlerden devam eden fırtınaya ek olarak bu gece saatlerinden itibaren rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Kuzey Ege'de Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın yarın (Perşembe) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, batısında 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.



Onur Durmuş

