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Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor !

Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor !
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor !

Ege Denizi’nde Salı akşam saatlerine kadar rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nden yapılan açıklamada, “Kuzey Ege'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı (18.10.2022) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Güney Ege açıklarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esen rüzgarın, Salı (18.10.2022) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir” denildi.

Onur Durmuş
 

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