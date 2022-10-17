Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor !

Meteoroloji'nden yapılan açıklamada, “Kuzey Ege'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı (18.10.2022) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Güney Ege açıklarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esen rüzgarın, Salı (18.10.2022) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir” denildi.

Onur Durmuş



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