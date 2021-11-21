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Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulama

Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulama
Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulama

Yunanistan, Ege Denizi'nde kadın ve çocukların da aralarında olduğu düzensiz göçmenleri acımasız şekilde Türk kara sularına itmeye devam ediyor.

Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulama - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, göçmenlerle ilgili farklı tarihlerde çekilen kamera görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, defalarca ispatlanan insanlık dışı uygulama ile Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenlerin bulunduğu botları Türk kara sularına çekerek getirmesi yer aldı. Bazen de Yunanistan Sahil Güvenlik personelinin göçmen botuna binerek botu Türk kara sularına ittiği görüldü.

Paylaşılan görüntülerde tehlikeli manevralarla göçmen botunun ilerlemesine engel olan Yunan unsurlarının göçmenlere sopa ile vurduğu ve botu batırmak için teşebbüslerde bulunduğu görüldü. Havaya ateş açan Yunanistan unsurlarının botun çevresine de ateş ettiği görüntülere yansıdı.

Öte yandan, Türkiye tarafından yardım eli uzatılan göçmenlerin arasında Yunan personeli tarafından darp edilenler de bulunuyor.

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