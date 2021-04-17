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Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD: "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

 Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, saat 20.08'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

"Olumsuz bir ihbar ulaşmadı"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.08'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Muğla” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Cenik
 

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