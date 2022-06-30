İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ege Denizi'nde mülteci dramı

Ege Denizi'nde mülteci dramı
Ege Denizi'nde mülteci dramı

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin içerisinde yer alan hamile kadın botta doğum yaptı.

Ege Denizi'nde mülteci dramı - Tıkla İzle

Yunan unsurları tarafından geri itilen bottaki göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, karaya çıkartılırken yeni doğum yapan anne ve bebeği ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'den yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye kalkışan ve içerisinde 28 göçmenin yer aldığı bot Tekağaç mevkii yakınlarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yunan unsurlarınca geriye itilen botta arama yapan Sahil Güvenlik ekipleri botta yeni doğum yapan anne ve bebeğini buldu.

 

Karaya çıkartılan anne ve bebeği ise yapılan görüşmelerde neticesinde ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Juvel Capta adı verilen bebek ile anne Havol Capta'nın (32) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, işlemleri yapılan göçmenler Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hüseyin Çalışkan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.