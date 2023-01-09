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Ege Denizi'ndeki 4 şiddetindeki deprem Ayvacık'ta da hissedildi

Ege Denizi'ndeki 4 şiddetindeki deprem Ayvacık'ta da hissedildi
Ege Denizi'ndeki 4 şiddetindeki deprem Ayvacık'ta da hissedildi

 Ege Denizi'nde bugün saat 11.00 sıralarında merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yüzeyden 12.75 kilometre derinlikte 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 11.01'de merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adası'nda meydana gelen depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı. Yüzeyden 12.75 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Çanakkale'den hissedildi. Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki deprem bölgesine 14.26 kilometre uzaklıkta olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde vatandaşlar depremi hissetti.
Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İpek Yavaş
 

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