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Ege Denizi'nin kuzeyine kuvvetli fırtına uyarısı

Ege Denizi'nin kuzeyine kuvvetli fırtına uyarısı
Ege Denizi'nin kuzeyine kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kuzey Ege'de yarın özelikle öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtınanın beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Bölgesi'ne kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Yarından itibaren etkili olacak fırtınanın saatteki hızının 75-90 kilometreye kadar çıkacağının beklendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuzey Ege'de 18 Aralık 2018 öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın 19 Aralık 2018 Çarşamba akşam saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."  

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