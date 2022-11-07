Ege Üniversitesinde korkutan patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sıralarında Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (BESTMER) bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, deney sırasında yaşanan patlamanın ardından bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan durumu ağır olan Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet E. ve idari personel Bünyamin Ç. ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ahmet E.'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

Mustafa İç

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