Ege'de düzensiz göçmen akını devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, 2020 Ocak ayında Ege Denizi'nde 112 düzensiz göç hareketine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından müdahale edilirken, bu olaylarda 4 bin 62 düzensiz göçmen denizde yakalandı. Bugüne gelindiğinde ise 161 olayda 5 bin 780 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunan adalarına geçmek isterken yakalandı. Ayrıca bu düzensiz göç hareketleri sırasında 26 kişi Ege Denizi'nde hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalarda 3 organizatör suçüstü yakalanarak adlî makamlara teslim edildi. Göç hareketlerinin Çanakkale, Balıkesir ve İzmir bölgesinde yoğunlaştığı görüldü.

Emrah Elmas

