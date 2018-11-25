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Ege'ye yağış geliyor

Ege'ye yağış geliyor
Ege'ye yağış geliyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ege Bölgesinin yarın sabah saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizin yarın sabah saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgemizin kıyı kesimlerinde başlayacak yağışların gün içerisinde bölge geneline yayılarak hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlar pazartesi ve salı günleri kıyı kesimlerde, çarşamba günü ise bölge genelinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde ise çok kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının çarşamba gününe kadar güney yönlerden esecek rüzgar nedeniyle artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, çarşamba gününden itibaren ise rüzgarın kuzey yönlere dönmesiyle hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalarak mevsim normalleri altına inmesi beklenmektedir. Hafta ortasına kadar gerçekleşmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı günlük hava tahmin raporları ve uyarılar takip edilmelidir" denildi.  

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