Eğirdir Gölü'nün ömrünün nasıl uzatılabileceği masaya yatırıldı

Çalıştayda konuşan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "Bu çalıştayın sonucu bizim için bir rehber olacak. Parlamentodaki temsilcilerimiz ile de bu sürecin bir kanuni yükümlülüklere dönüştürülmesi konusunda çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Eğirdir Gölü”nün bugünkü durumunu, gerek küresel iklim değişikliği ve kuraklık ile tarımsal sulama politikaları bağlamında değerlendirmek, somut gerçekler ve bilimsel veriler ışığında merkezi otorite ve yerel karar vericilere ışık tutmak amacıyla düzenlenen çalıştay tamamlandı.

Merkezi Ankara'da bulunan Ispartalılar Vakfı (ISVAK), Eğirdir ve Kovada Gölleri Birliği (EKO-BİR) öncülüğünde düzenlenen “Eğirdir Gölü ve Tarımsal Sulama” konulu Bilimsel ve Sektörel Çalıştayı Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleşti.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kuraklığın bir gerçek olduğunu belirterek, bu çalıştayın ana hedefinin Eğirdir gölünün ömrünün nasıl uzatılabileceği ve gölün suyunun nasıl daha rantabıl kullanılabileceğine yönelik olduğunu söyledi. Vali Seymenoğlu şöyle devam etti: “Bu çalıştayın sonucu bizim için bir rehber olacak. Parlamentodaki temsilcilerimiz ile de bu sürecin bir kanuni yükümlülüklere dönüştürülmesi konusunda çalışmalarımız devam edecek” dedi. 4 oturum halinde düzenlenen çalıştayda bilim insanları ve sektörün içinde bulunan temsilciler “Eğirdir Gölü ve Tarımsal Sulama” konusuyla ilgili tez ve yapılan bilimsel çalışmaları katılımcılar ile paylaştılar.

Emel Turan Kartal