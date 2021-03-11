Eğirdir'de şüphe üzerine durdurulan araçtan 5 ruhsatsız tabanca çıktı

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araçlar üzerinde yaptığı kontrollerde ticari bir taksiyi durdurdu. Araç sürücüsü F.Z.S. üzerinde yapılan aramada 4 adet siyah renkli üzerinde sig sauer 9*19 P 226 marka seri numaraları olmayan ruhsatsız ve şarjörlerinde toplam 26 adet 9*19 mermi olan silah ele geçirildi. Yolcu koltuğunda oturan S.K. isimli şahsın araçtan indiği sırada otomobilin ön koltuğuna yeşil koyu renkli 1 adet üzerinde sig sauer 9*19 P 226 marka seri numaraları olmayan ruhsatsız silah bıraktığı tespit edildi. Bu silah da polis tarafından muhafaza altına alındı.

Arka kısımda yolcu olarak bulunan 3 şahısla ilgili herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenilirken, şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Emel Turan Kartal

