Eğitim aşkı yarım kaldı, yılmadı 65 yaşında kitap yazdı

Delice ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Semra Yurtoğlu, ilkokuldan sonra çeşitli sebeplerle eğitim hayatına devam edemedi. Eğitim aşkı içinde bir ukte kalan ve heyecanını hiçbir zaman kaybetmeyen Yurtoğlu, kızının yanında okuduğu ‘Anadolu'nun Kadınları' isimli bir kitaptan oldukça etkilendi. Bunun üzerine anılarını ve geçmişte yaşadıklarını not etmeye başlayan Yurtoğlu, farklı konularda da şiirler yazdı. El yazısıyla tuttuğu notları çocukları tarafından dijital ortama aktarılan Yurtoğlu'nun ‘Var Gibi Yok Gibi' isimli kitabı bastırılarak okuyucularla buluşturdu.

Uzun süredir heyecanını duyduğu kitabını yayımlamanın sevincini yaşayan Semra Yurtoğlu, kendisine destek olan Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem'e de kitabını imzalayarak hediye etti. Başkan Özdem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Yurtoğlu'na örnek davranışı için teşekkürlerini iletirken kitabın da kütüphanelerde yer alacağının müjdesini verdi.

“Geriye baktığımda hiç boşa zamanım geçmedi”

Hiçbir zaman okumaktan ve yazmaktan geri kalmadığını belirten Semra Yurtoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada farklı konularda yazdığını kaydetti.

Yurtoğlu, “Ben bu kitabı zaten bazı şiirlerle beraber ufak ufak yazıyordum. Daha sonrasında çocuklarım ‘anne bu kitabı bastıralım' dedi. En son Nevşehir'de kızımın yanındayken bir kitap okudum ‘Anadolu'nun Kadınları' diye. Onu okudum ve ‘onlar yapıyorsa ben neden yazmayayım' dedim. Ben de o zaman yazmaya karar verdim. Dışarıda kar yağışını izlerken ilham geldi. 50 yıl önceki anılarımı, annemlerle yaşadığım ve sürekli rüyalarıma giren evi yazdım. Çok sevdiğim babam, annem eski kışlar aklıma geldi ve başladım yazmaya. Geriye baktığımda hiç boşa zamanım geçmedi. Kaç defa dikiş, nakış kursuna gittim. Kuran kursuna gittim, dantele gittim. Çocuklarıma 15 yaşlarına kadar kıyafetlerini kendim diktim” dedi.

“Yeni bir evladım olmuş gibi”

Kadınlara ve gençlere tavsiyeler veren yaşıtlarına da boş durmamalarını tavsiye eden Yurtoğlu, “Hiç boş durmasınlar. Boş durmak insanı yaşlandırıyor. Ben kendimi yaşlı hissetmiyorum. Çünkü zamanı hiç boşa geçirmedim. Televizyonla boşa zaman geçirmesin insanlarımız, yazsınlar ve bol bol kitap okusunlar. Kitabımda hem hüzün var hem sevinç hem duygusallık hem de güldürü şeyler var. Kimse okumasa bile torunlarıma kalıcı bir anı olur dedim. İleride anneannesini, benim annemi tanımış olurlar dedim. Kitap yazmanın duygusu çok güzel. Böyle yeni bir evladım olmuş gibi. Ben defalarca okudum, doymadım” ifadelerini kullandı.

Kitabı yazdığı süreçte en büyük destekçisinin eşi Mehmet Yurtoğlu olduğuna ayrı bir parantez açan Semra Yurtoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben yazarken yanıma gelip ‘benim yazar eşim' diye beni duygulandırıp güç veriyordu, destek veriyordu. O olmasa zaten bu kitabı yazamaz, bu çekimi de yapamazdık. Eşimden Allah razı olsun. Çocuklarımın da desteği çok oldu.”

"Kitabımız kütüphanelerde yer alacak"

Her zaman başarılı insanların yanında olduklarını vurgulayan Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, bastırılan kitabın kütüphanelerde yer alacağını aktardı. Yurtoğlu'ndan ikinci kitabını da yazmasını isteyen Başkan Özdem şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz kadın her şey. Kadın, bizim var oluş sebebimiz. Bu vesile ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tekrar kutluyorum. Biz her daim onların yanındayız. Onlar var ki biz varız. Bu vesile ile de Delice'de yaşayan bütün kadınlara, gençlere, bu tür güzel eserleri yazarlarsa veya üretime, insanların gelişimine dönük farklı hobileri olanlar varsa, ilçemizin tanıtımına dönük ben her zaman maddi ve manevi yanlarındayım. Bunu böyle bilmelerini istiyorum. Bu güzel eser için de Semra annemize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi gönül belediyeciliği yapıyoruz. Burada da Semra ablamızın bizi bir evlat gibi görmesi bunun en güzel örneklerinden. Bu kitabımızı biz Delice Belediyesi Şehit Hakan Yorulmaz Sohbet Evindeki kütüphanemizde, ilçemizde bulunan halk kütüphanemizde ve Kızılay'ın Kırıkkale merkezde yaptığı bir kütüphaneye armağan ettik. Okullarımızda çocuklarımıza dağıtacağız. Biz Semra annemizi her daim destekleyeceğiz. Bu burada kalmayacak. İnşallah ikinci kitabını da en kısa zamanda yazacak. Delice'de diğer annelere, gençlere de bir örnek olacak”

Kadir Arslan