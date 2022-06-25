Eğitim engel tanımıyor, 60 yaşında mezun oldu

Batman Üniversitesi muhasebe bölümü öğrencisi Yılmaz Temli, “60 yaşındayım Batman'da yaşıyorum. Halk eğitimde 20 yıldır tahakkuk memuruyum 2 bin öğretmen maaşını yapıyorum. Üniversiteyi 2019 yılında birincilikle başladım. 2022'de sosyal bilimler meslek yüksekokulu muhasebe vergi uygulamaları bölümünü birincilikle bitirdim. Evli 2 çocuk babasıyım bütün gençlere örnek olduk.

Geceleri sabaha kadar çalışıyordum. Küçük çocuğuma örnek oluyordum. İnşallah bizim Güneydoğu'ya gençlerimize güzel bir örnek olmuşuzdur. Bedensel engeliyim, okumanın yaşının olmadığını bilmekteyim. Bütün gençlere tavsiyem, herkes okusun belli bir yere gelmesini diliyorum. Hedefim yüksek lisans yapmak bu bölümde mezun olup ta gençlerimize yeni nesillere örnek olmak istiyorum” diye konuştu.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan

