'Eğitim fuarlarında önlisans programlarına ilgi artıyor'

Üniversite tercihleri öncesi öğrencilerin meslek ve üniversite seçiminde belirleyici olan eğitim tanıtım fuarları yıl boyu devam ediyor. Üniversite tanıtım fuarlarında bir araya geldiği üniversite aday öğrencileri izlenimleri hakkında konuşan Eğitim Koçu ve Tercih Uzmanı H. Nilgün Akçay, “Katılım sağladığımız İzmir, Denizli, Aydın eğitim fuarlarında üniversite adayı öğrencilerimizle karşılıklı sohbet etme şansı bulduk. Öğrenciler hangi mesleği seçersem daha çok para kazınırım düşüncesinde” dedi.

Çok para kazanmak mı? Uygun meslek mi?

Üniversite adayı öğrencilere tavsiyelerde bulunan Akçay, “Birinci hedef öncelikle çok para kazanmak mı yoksa uygun mesleği seçmek mi sorusuna cevap verebilmek olmalı. Aslında doğru cevap bulunduğunda iki sorunun birbiriyle çok bağlantılı olduğu anlaşılacaktır. Öncelik hedef çok para kazanmak olursa kaybeden taraf olmak kaçınılmaz olacaktır. Ücret odaklı işler, sonuç olarak işi bırakma eğilimine kadar gidecektir. Yıllarımızı para kazanma odağında belirlediğimiz bir meslek seçersek beşinci yıla kalmadan sabah kalkıp işe bile gitmek istemeyebilirsiniz fakat kendinize uygun kriterlerde bir mesleğe yönelmeniz, sevdiğiniz işi yapmanız kendinizi devamlı yenileme içgüdüsünde olmanıza, kariyeriniz için hep bir fazlasını istemenize neden olacak ve size hak ettiğiniz ücreti kazandıracaktır” diye konuştu.

“İstihdam açısından şansları daha fazla"

Üniversitelerin önlisans programlarına ise ilginin arttığını gözlemlediğini söyleyen İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Eğitim Koçu ve Tercih Uzmanı H. Nilgün Akçay, “Ülkenin teknik eleman ihtiyacı doğrultusunda bu bilinirliliğin olması bizleri oldukça sevindirdi. Sadece ülkemiz açısından değil dünya genelinde ara eleman, teknik eleman sorunu göz önüne alınacak olursa gençlerimizin istihdam açısından şansları daha fazla olacaktır” dedi.

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