Eğitim hayatına başladığı okulda anısı yaşayacak

Giresun Uğur Anadolu Lisesi Müdürü merhum Ernes Canikli'nin eğitim öğretim hayatına başladığı Yolağzı İlkokulu'nda anısını yaşatmak amacıyla kurulan kütüphane açıldı. Kütüphanenin açılış törenine Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Keşap İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Aykıt, Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, Uğur Okulları genel müdür yardımcıları ve eğitim yöneticileri, Keşap Yolağzı İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü ve eğitimcileri, Ernes Canikli'nin ailesi, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

"Çok sevilen bir eğitimciydi"

Ernes öğretmenin sevilen ve sayılan bir eğitimci olduğunu belirten Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, “Bugün Ernes hocamızın ölüm yıldönümü. Giresun Uğur Anadolu Lisesi'nin desteği ile kurulan kütüphanemizin açılışındayız. Çok anlamlı bir açılış bu. Bu okulun Ernes hocamızın ilkokulu olması, kendi memleketi olması ve kütüphaneye ihtiyacı olan bir okul olması nedeni ile böyle bir kütüphanenin açılması çok anlamlı oldu. Ernes hoca Giresun'da çok sevilen ve sayılan bir eğitimciydi. Benim evlatlarımın da öğretmenliğini yapan değerli bir eğitimciydi. Yetiştirdiği öğrenciler var olduğu sürece Ernes hocamız da yaşayacaktır. Kapanmayan amel defterinden bir tanesi de öğrenci yetiştirmektir. Mekanı cennet olsun, ailesine sabırlar diliyorum. Kütüphanemiz de hayırlı olsun” dedi.

"Geleceğin öğretmenlerine, doktorlarına, mühendislerine ışık olmaya devam edecek"

Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır ise, Ernes Canikli'nin öğretmenlik mesleğine gönül vermiş örnek bir eğitimci olduğunu dile getirerek, "3 Mart 2022 tarihinde geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle kaybettiğimiz Giresun Uğur Anadolu Lisesi Müdürümüz Ernes Canikli hocamızın anısı için bir aradayız. Öğretmen bir ailenin çocuğu olarak Giresun'da dünyaya gelen Ernes hocamızın çok sevdiği öğretmenlik mesleğini icra ettiği süre boyunca birçok öğrencisinin geleceğine dokunduğu gibi ismini yaşatacak kütüphane ile de geleceğin öğretmenlerine, doktorlarına, mühendislerine ışık olmaya devam edeceğini biliyoruz'' diye konuştu.

"En büyük miras eğitime katkı sağlamak"

İlmin ve bilimin ışığında yetişen nesillerin önemini vurgulayan Çakır, "Ernes hocamızın anısının burada, eğitim hayatına başladığı okulda kitaplarla yaşamaya devam edecek olduğunu bilmek bizleri mutlu ediyor. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza eğitim hayatlarına başladıkları ilk basamaktan itibaren kitap sevgisi, okuma alışkanlığının aşılanması biz eğitimcilerin en büyük amaçlarından. Bu amaca vesile olacak ve bugün bizleri bir araya getiren kütüphanemize ev sahipliği yapan Keşap Yolağzı İlkokulu ve Ortaokulu'nun değerli müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenleri ve öğrencilerine de ayrıca teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Ernes hocamızı bir kez daha hepinizin huzurunda sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum'' dedi.

"Çocukluk hayali fizik profesörü olmaktı"

Merhum öğretmen Canikli'nin annesi Perihan Canikli ise oğlunun adının kütüphanede yaşamasından duyduğu mutluluğu belirterek, “Buraya gelerek bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ederim. Oğlumla gurur duyuyorum. Biz eğitimciyiz ama aynı zamanda köy enstitüsü mezunu birinin torunuydu, babam da onu çok etkiledi. Ernes ortaokuldayken cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar yoktu. 10'lu sistem üzerinden not veriliyordu. 10 alanlara öğretmenleri sorardı ‘Büyüyünce ne olacaksın?' diye. 'Ben Erdal İnönü gibi fizik profesörü olacağım' diye cevap verirdi. Öğretmeni beni okula çağırdı ve ‘Ben bugün Erdal Bey'in fizik profesörü olduğunu sizin oğlunuzdan öğrendim' dedi. Benim oğlum çok okuyan, çok fazla araştıran bir çocuktu. Bu kütüphanenin yaptırılması bizi çok sevindirdi. Onun istediği de zaten bu olurdu. Ben bütün öğrencilere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Tören, Giresun Uğur Anadolu Lisesi'nin mezun öğrencilerinden İkra Şahin'in Ernes öğretmenine yazdığı mektubu okuması ile devam etti. Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcıları ve yöneticileri de yaptıkları konuşmalar ile duygu dolu anlar yaşattı. Ardından gerçekleşen kurdele kesim töreni ile kütüphanenin açılışı yapıldı.

Keşap Yolağzı İlkokulu ve Ortaokulu'nda kurulan kütüphanede Giresun Uğur Anadolu Lisesi tarafından öğrenciler için gerekli donanımsal ihtiyaçlar tamamlandı, okuma köşesi, kitap dolapları, kitap ve yayın temini gerçekleştirildi.

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