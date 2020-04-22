Eğitim kalitesi ile dünyada ilk 100'e girdi, Türkiye'de 1'inci oldu

Türkiye'den katılanlar 1rasında 1'inci sırada

Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen ve üniversitelerin eğitim alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri ile topluma yönelik katkılarını değerlendiren sıralamada İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) birçok üniversiteyi geride bırakarak “Kaliteli Eğitim” başlığında dünyada ilk yüz üniversite arasına girmeyi başardı. “Kaliteli Eğitim” başlığı altında İstanbul Gelişim Üniversitesi sıralamaya Türkiye'den katılan 34 üniversite arasında 1'inci sırada yer aldı.

Üst basamaklarda yer aldı

2018 yılı verilerinin değerlendirildiği etki sıralamasında İstanbul Gelişim Üniversitesi ‘Sağlıklı Yaşam ve Temiz Enerji' başlıklarında da alandaki çalışmaları ile dünyadailk 200'de, Türkiye'de ise 6'ncı sırada yer aldı.İGÜ, Tıp Fakültesi olmadığı halde bu kategorilerdesıralamada dünyanın önde gelen üniversiteleri ile birlikte üst basamaklarda yer aldı.

“Takdir edilmenin gururunu yaşıyoruz”

Sıralama başarıları hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Kurulduğumuz günden bu yana yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmaları önemsiyoruz. 58 programımız uluslararası akreditasyona sahip. Dünya sıralamasında ilk 100 içerisinde yer alan üniversitelerden eğitim almış ya da eğitim vermiş öğretim elemanlarını bünyemize dâhil ettik. Patent çalışmalarımızla Türkiye'de en fazla patente sahip olan üniversite olduk. Dünyada benzeri olmayan yenilikleri hayata geçirmek için gayret gösterdik ve Eczamatik, Uçan Araba gibi projelere imza attık. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yenilikçi ruhuyla ve üniversitelere verdiği destekle ivme kazandık. Üniversite olarak toplumun sürdürülebilir kalkınması adına verdiğimiz desteğin dünyanın en saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından takdir edilmesinin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

