Eğitim ve fuar turizmi canlanıyor

Avrupa ve Ortadoğu'nun kapsamlı Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Fuarları (IEFT) pandemi sonrası ilk kez Türkiye'de düzenleniyor. Durma noktasına gelen sektördeki hareketlenme Türkiye'den başlıyor. Fuar, 20 ülkede 50 üniversite ve koleji Türk gençleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Gençlerin yurtdışı eğitim ve mezunların ise kariyer planlarına yön verecek olan fuar, pandemiye rağmen güçlü bir katılımla düzenlenecek. Fuara İngiltere, Amerika, Kanada, Avusturya, Belarus, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Malezya, Malta, Polonya, Romanya, Rusya, İsveç, Ukrayna gibi ülkelerden katılım sağlanacak.





“Öğrencilerimiz ve gençlerimiz ile buluştuğumuz için çok mutluyuz”

Konu hakkında açıklamada bulunan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, “Verdiğimiz zorunlu pandemi arasının ardından öğrencilerimizle, gençlerimizle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Onların gelecek planlarının daha fazla sekteye uğramaması için fuarımızı düzenleyebildiğimiz en erken zamanda ve en güçlü şekilde düzenlemeye gayret ettik. 20 ülkeden 50 üniversite ve kolej ile öğrencilerimize ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Akar sözlerine şöyle devam etti: “Fuar kapsamında yurtdışından lise, kolej, üniversite, dil okulu ve yaz okulunun öğrencilerle buluşacağız. Bu eğitim kurumlarının Türk öğrenciler için güzel fırsatlarla gelecek. Fuarın hem eğitim hem de kariyer fuarı olduğunu belirterek sadece üniversite öğrencilerinin değil mezun olup, kariyerine yön vermek isteyenlerin de fuarlara katılabilecek. Özellikle yurtdışında çalışma deneyimi kazanmak isteyenler de fuarda alternatifleri inceleyebilecek.”

“Fuar turizmine de moral olacak”

Fuarın durma noktasına gelen eğitim turizmi ve fuar turizmi için de moral olacağını, sektörü hareketlendireceğini bildiren Akar, “Eğitim turizmi, yurtdışı eğitim sektörü pandemiye kadar her geçen gün büyüyen dev bir sektördü. Fakat pandemi dolayısıyla büyüme ivmesini kaybedip, gerilemeye başladı. Bu sebeple bizim dünyaya en çok öğrenci gönderen ülkelerden biri olarak Türkiye'de 20 ülkeden 50 üniversiteyi ağırlamamız büyük bir olay. Sektörde tekrar hareketlenme oluşturacak bir adım atıyoruz. Yurtdışı eğitim planlarını erteleyen öğrenciler için güzel bir fırsat oluşturuyoruz. Eğitim kurumları öğrencilere özel fırsatlarla geliyor, gençlerimize bu fırsatları değerlendirmelerini öneriyoruz” diye konuştu.

IEFT Fuarlarının fuar turizmi için de önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Akar, “Düzenlediğimiz fuarda 20 ülkeden 50 üniversiteyi ağırlamalarının Türkiye'ye 100'ün üzerinde yabancı temsilci girişi yapmasını bekliyoruz. 50 üniversite ve kolejin temsilcilerin bir hafta boyunca Türkiye'de olacaklar. Ankara, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen fuarlara katılacaklar. Pandemi döneminde Türkiye'ye giriş yapacak 100'ün üzerinde yabancı temsilcinin sektörü hareketlendirecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

Kafalardaki tüm soru işaretleri yanıtlanacak

Pandemi döneminde yurtdışı eğitim almak isteyenlerin nasıl hareket etmesi, nelere dikkat etmesi, yurtdışı kariyer planı yapanların nasıl iş bulacağına dair pek çok soru işareti bulunuyor. IEFT Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Fuarları kapsamında tüm bu soru işaretleri cevaplanacak. Vize işlemlerinden, pandeminin getirdiği değişikliklere kadar pek sorunun cevabı fuarda bulunacak. Ülke ve eğitim kurumu temsilcileri; stantlarda ve düzenlenen seminerlerde lisans, yüksek lisans, sertifika, diploma, dil eğitimi, yaz okulu ve kariyer programları hakkında soruları yanıtlayacak. Fuar kapsamında daha iyi bilgi almak için öğrencilerin diploma, transkript ve İngilizce seviyelerini gösterir belgelerle fuara katılmaları öneriliyor.

Fuarlar Yer ve Tarih Bilgileri:

Fuar, 18 Ekim Ankara, 20 Ekim İzmir, 22 Ekim İstanbul Hilton Kozyatağı, 23-24 Ekim İstanbul Hilton Bosphorus, 23-24 Ekim İstanbul Hilton Bosphorus tarihleri arasında düzenlenecek.