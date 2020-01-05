“Eğitimde hizmet ihraç edebilmek için markalaşmak zorundayız”

Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi, (İAÜ) Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Turquality' destek programına alındı. Kuruluşlara küresel ekonomide nasıl rekabet edebileceklerini öğreten ve onlara uluslararası vizyon kazandıran bir program olan ‘Turquality' kapsamına alınan üniversite bu sayede markalaşma ve kurumsallaşma aşamasında devletten destek alarak ismini ve hedeflerini büyütmeyi planlıyor. Konuyu değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Turquality destek programı için kurumsal, fiziki, teknolojik altyapı gibi birçok alana yatırım yaptıklarını belirterek, programa dahil edildikleri için gurur duyduklarını ifade etti.

“Türk ürünlerini, Türk hizmet sektörünü teşvik ediyor”

Dünyaya hizmet ihraç edebilmek için markalaşmanın önemine vurgu yapan Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Turquality, Ticaret Bakanlığımız tarafından Türk markalarının uluslararası pazarlarda yer edinebilmeleri ve aynı sektördeki ürünler ve hizmetlerle rekabet edebilmeleri için belirli kriterleri yakalaması, belirli kaliteye ulaşması için başlatılan bir teşvik ve markalaşma çalışması. Dolayısıyla eğer siz bir kazak, bir ayakkabı üretiyorsanız, ki hizmet sektöründe de eğitim, sağlık, lojistik gibi belirli hizmetleri üretiyorsanız ve bunları dünyaya ihraç etmek istiyorsanız, bunların muhakkak ki dünya standartlarında olması lazım. Ticaret Bakanlığımız özellikle son dönemlerde 2023 itibariyle hedeflemiş olduğu 500 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayabilmek için Türk ürünlerini, Türk hizmet sektörünü bu alanda teşvik ederek dünya standartlarını yakalayacak kriterleri, çalışmaları yapmalarını teşvik ediyor” dedi.

“176 bin uluslararası öğrencimiz var”

Eğitimin de hizmet sektörünün çok önemli bir ayağı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Aydın, “176 bin uluslararası öğrencimiz var. Dünyada totaldeki uluslararası öğrenci sayısı 7 milyon civarında. Bu 7 milyonun dünya ekonomisindeki girdisi ortalama 280 milyar dolar. Eğitim sektörü diğer sektörlerde çarpan etkisi yapıyor. Eğitime bir öğrenci geliyor. Ülkede belli miktar döviz bırakıyor. Bu sadece onunla sınırlı değil. Bu öğrenci, yarın ülkesine döndüğünde o ülkede iş yapan bir müteahhidin insan kaynağını oluşturuyor, ona mühendislik yapıyor. Ya da ülkemize gelen herhangi bir yatırımcının bu ülkede çalışmasını sağlıyor. Bu öğrenciler kendi ülkesine döndükleri zaman bu ülkenin tanıtımını yapıyorlar. Turizme, sağlığa katkı sağlıyorlar. Yani eğitim, bütün sektörlerde çarpan etkisi yapan sektör” şeklinde konuştu.

“Birinci önceliğimiz Çin”

Bir üniversitenin Turquality kapsamına girmesinin ayrıca bir anlamı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aydın, “İstanbul Aydın Üniversitesi de bugün Türkiye'de 2019 yılında hizmet ihracatında bir numara olan ve ülkeye en çok döviz girdisi sağlayan üniversite olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden bir ödül aldı. Turqality'e girmeden önce iki senedir üniversitemiz kurumsal, fiziki, teknolojik altyapısı, insan kaynağı, üniversitenin markalaşma yolunda yaptığı çalışmalar ve bu çalışmalarında geliştirilmesi, iyileştirilmesi için bin ayrı kalemde çalıştık. İlgili denetimlere giren, eğitimleri alan üniversitemizin ‘Turquality' kapsamına bakanlık tarafından alındığı 30 Aralık itibariyle bildirildi. Çok memnun olduk, çok gurur duyduk” dedi. Öte yandan hedef ülke olarak birinci önceliklerinin Çin olduğunun altını çizen Aydın, “İkinci önceliğimiz Malezya ve Endonezya, üçüncü önceliğimiz Balkanlar ve Afrika olmak üzere diğer üniversitelerle el ele vererek hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum “şeklinde konuştu.

